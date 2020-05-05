Снова всплеск: на Среднем Урале 133 случая коронавируса за сутки

В Свердловской области снова серьезно выросла статистика по коронавирусу. За последние сутки зарегистрировано 133 случая Covid-19. Больше только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Нижегородской области.

По данным регионального оперштаба, диагноз подтвердили у жителей Екатеринбурга, Красноуфимска, Ревды, Первоуральска, Нижних Серег, Березовского, Туринского городского округа, Ирбита, Белоярского района, городского округа Богданович, Каменска-Уральского. Среди заболевших – один житель другого региона страны. Таким образом в Свердловской области выявлено уже 1 277 случаев. Врачи оценивают состояние 21 госпитализированного как тяжелое, 63 как средней тяжести, остальных как удовлетворительное.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 05.05.20

Над Екатеринбургом прошла первая тренировка авиапарада Победы (ФОТО). / В СИЗО в центре Екатеринбурга произошел пожар. / Роспотребнадзор обнародовал число зараженных коронавирусом в городах Свердловской области (КАРТА). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»