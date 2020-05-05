Инстаграм включил хештег #море в список приводящих к жестокости или смерти

Социальная сеть «Инстаграм» включила популярный хештег #море в список потенциально опасных для пользователей.

Сейчас с такой отметкой опубликовано больше 22,5 млн фотографий. Но прежде чем показать их, пользователю демонстрируют предупреждение: «Публикации со словами или тегами, которые вы ищете, зачастую поддерживают поведение, которое может привести к причинению вреда или даже смерти. Если вы столкнулись с какими-то трудностями, мы всегда готовы помочь вам».

Отметим, что соцсетью владеет Facebook. В нем подобных ограничений на поиск публикаций с тегом #море нет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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