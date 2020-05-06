Волонтеры записали послание ветеранам Великой Отечественной (ВИДЕО)

Свердловские волонтеры всероссийской акции #Мывместе поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Добровольцы из разных организаций прочитали стихи в честь предстоящего праздника. Съемки видеоролика проходили в Музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме. Ребята выразили благодарность героям Отечества за подвиг, совершенный бойцами в годы войны.

Волонтеры поздравляют ветеранов

Сегодня, в ситуации с распространением коронавируса, волонтеры активно помогают ветеранам. Ежедневно они доставляют пожилым людям, находящимся на самоизоляции, продукты и лекарства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 06.05.20

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