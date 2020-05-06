В уральских лесах для животных оставляют закладки с дозами

В лесах Свердловской области раскладывают дозы препарата для животных. Это съедобная вакцина от бешенства. Как сообщили в департаменте ветеринарии региона, в этом году возле нор животных сделают около 200 тысяч закладок весной и еще 400 тысяч осенью. Этим занимаются специалисты ветслужбы, работники охотничьих хозяйств и государственные охотничьи инспектора.

«Благодаря регулярному проведению вакцинации диких животных от бешенства количество случаев заболевания в регионе с 2015 года сократилось в десять раз», – сообщила пресс-служба департамента ветеринарии Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.05.20

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