Лесные пожары уже прошли площадь в три раза больше, чем в 2019 году

За первую половину майских праздников, с 1 по 5 мая, в Свердловской области случилось три лесных пожара, а всего с начала года – 52.

Как сообщает департамент лесного хозяйства Свердловской области, 1, 2 и 3 мая пожаров в лесах не было. Возможно, это связано с прохладной и дождливой погодой в эти дни. Но уже 4 и 5 мая, когда ощутимо потеплело, леса начали гореть в Белоярском районе. Так, 4 мая было уничтожено 6 га леса, 5 мая – 9,38 га.

Всего с начала пожароопасного периода в Свердловской области случилось 52 лесных пожара, что на 15 больше, чем на эту же дату в 2019 году. Общая площадь возгораний составила 373,2 га (в 2019 году – 114,71 га). В 37 случаях причиной лесных пожаров названы действия местного населения, несмотря на то, что в регионе объявлен особый противопожарный режим.

В областном ГУ МЧС сообщили, что с 15 апреля в Свердловской области сотрудниками МЧС к административной ответственности привлечены 238 нарушителей требований пожарной безопасности.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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