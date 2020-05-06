В марте свердловчане набрали ипотечных кредитов почти на 10 млрд рублей

В марте 2020 года в Свердловской области банки выдали 4 379 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 9,6 млрд рублей. Это больше, чем год назад, на 25% по количеству и на 38% – по объему.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского ГУ Центробанка, в целом за первый квартал 2020 года в Свердловской области было выдано 10 614 ипотечных кредитов на сумму 23 млрд рублей. На 1 апреля 2020 года портфель ипотечных жилищных кредитов в области составил 248 млрд рублей, что больше на 13%, чем на ту же дату прошлого года.

«Несмотря на рост ипотечного портфеля в регионе, доля просроченной задолженности остается стабильно низкой – 0,9%. Это говорит о том, что жители Свердловской области ответственно подходят к планированию своих расходов и оценке долговых обязательств. При этом стоит помнить, что если у ипотечного заемщика резко изменилось финансовое положение и ему стало трудно платить по кредиту, то он может воспользоваться возможностью получить отсрочку по платежам. Это можно сделать как по «базовому» закону об ипотечных каникулах, так и по недавно принятому закону, разрешающему гражданам отсрочить на полгода выплаты по займам из-за сокращения доходов на 30% и более», – отметил начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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