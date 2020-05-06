В Екатеринбурге налетчик напал на ювелирный с игрушечным пистолетом – бандит надел маску и перчатки

В Екатеринбурге будут судить 32-летнего жителя Среднеуральска, которого обвиняют в разбое. Материалы уголовного дела направлены в суд, сообщили в пресс-службе полиции города, а само преступление произошло в конце февраля этого года. Тогда обвиняемый попытался похитить драгоценности из ювелирного магазина на улице Красных Партизан в Екатеринбурге. «Нападавший заранее подготовился к преступлению. Чтобы скрыть свои приметы, он приобрел строительный комбинезон, маску-респиратор, перчатки и сумку. Для разрушения витрин он приготовил молоток, а для устрашения продавцов – игрушечный пистолет, достаточно хорошо имитирующий боевой», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Войдя в магазин, налетчик потребовал у девушек-продавцов отдать ему золото, но не заметил, что в помещении был еще и охранник – у того имелся настоящий пистолет. «Оценив обстановку, сотрудник охраны извлек оружие и приказал нападавшему бросить пистолет и лечь на пол. Ошеломленному разбойнику ничего не оставалось делать, как подчиниться. После сообщения по линии «02» в магазин прибыл наряд полиции, который задержал и доставил подозреваемого в дежурную часть», – добавили в ведомстве.

Хоть налет и не удался, обвиняемого будут судить не за покушение, а за разбой в особо крупном размере, т.к. он успел предъявить требования продавцам – в ювелирном магазине на момент нападения находился товар на общую сумму более 8,5 млн рублей. Максимальный срок, который грозит жителю Среднеуральска, – 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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