В трамваях и троллейбусах Екатеринбурга пассажирам рассказывают истории о Свердловске в годы войны (ВИДЕО)

В Екатеринбурге пассажирам общественного транспорта рассказывают истории о Свердловске в годы Великой Отечественной войны. Речь идет о проекте «75 историй к 75-летию Победы». В рамках мероприятия горожане смогут услышать аудиоролики в трамваях, троллейбусах и автобусах. Акция продлится до 20 мая.

Рассказы о войне

«Над этими историями работал коллектив, например, Институт истории археологии РАН, Музей истории Екатеринбурга. Привлекались журналисты, которые собирали воспоминания. Это были истории промышленности в годы войны, например. Также истории эвакуации, как технической – когда предприятия переезжали, так и культурной. Были подготовлены рассказы о медицине и бытовой жизни. Это очень разные истории по формату: есть где-то живой голос (от первого лица воспоминания), а где-то такие обзорные материалы. В целом мы хотели, чтобы у человека сложилась максимально полная картинка, что город переживал в эти годы», – рассказал «Новому Дню» директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

Запись закадрового текста на аудио сделали прямо в городском ТТУ. Услышать истории могут пассажиры пяти маршрутов. Например, автобуса № 27. Жаль, что шум двигателя мешает разобрать, что говорит рассказчик, передает корреспондент агентства. А еще истории прерывают, чтобы сделать объявление о прибытии на остановку.

Также аудиоролики воспроизводят на трамвайных маршрутах № 2,13 и троллейбусных маршрутах № 1 и 3. Но, к сожалению, звучать рассказы будут не в каждом составе, так как предпочтение отдано более современным моделям для более качественного воспроизведения.

Список номеров составов ТТУ

Маршрут 2, трамваи: 005, 008, 025, 033, 035, 036

Маршрут 18, трамваи: 732, 808, 817, 818, 820, 832

Маршрут 1, троллейбусы: 098, 121, 124, 131, 140, 143

Маршрут 3, троллейбусы: 302, 305, 316, 338, 390, 486

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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