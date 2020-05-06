Шесть свердловчан, в том числе трое детей, попали в больницу с клещевым энцефалитом

В Свердловской области от укусов клещей к началу мая пострадали почти 4,5 тысячи человек – это в 1,7 раза больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Активность членистоногих регистрируется в 59 муниципалитетах.

Больше трети пострадавших приходится на Екатеринбург (1698 человек, из них 366 детей). Также за медицинской помощью после укусов обращались жители Каменска-Уральского, Талицы, Березовского, Верхотурья, Слободо-Туринского, Тугулымского, Пышминского, Байкаловского и Алапаевского районов. Всего в числе пострадавших – 1272 ребенка в возрасте до 17 лет. По данным регионального Роспотребназора, на 6 мая с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 6 человек (в том числе 3 ребенка), «клещевой иксодовый боррелиоз» –12 человек (в том числе 8 детей).

В ведомстве напомнили, что лучшей защитой от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация: «Лицам, пропустившим очередную ревакцинацию, следует убедиться в защищенности от клещевого вирусного энцефалита. Это можно сделать с помощью исследования крови на напряженность постпрививочного иммунитета. По результатам исследования лечащим врачом будет принято решение о схеме проведения дальнейшей иммунизации. Обследование можно провести в аккредитованных лабораториях». Напомним, в Свердловской области из-за карантинных ограничений по коронавирусу была остановлена плановая вакцинация во всех больницах.

В пресс-службе Роспотребнадзора также сообщили, что на территории региона уже проводится акарицидная обработка лесопарков и зеленых зон. На сегодняшний день обработано 214 гектаров, всего запланировано – 12200 гектаров.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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