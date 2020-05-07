В Первоуральске в пожаре скончалась пенсионерка (ФОТО)

Сегодня утром в Первоуральске произошел пожар в одной из квартир на Ватутина, 37. По данным МЧС, площадь возгорания составила 20 кв. м. Огнем были повреждены домашнее имущество, стены, пол. Кроме того, погибла хозяйка – женщина 1948 года рождения, она жила одна.

«Пострадавшая при пожаре на Ватутина, 37, была доставлена бригадой скорой помощи в первоуральскую городскую больницу в состоянии клинической смерти, но реанимационные мероприятия, как в карете скорой помощи, так и в больнице – не прекращались до тех пор, пока не была констатирована физическая смерть пострадавшей», – прокомментировали в пресс-службе больницы.

По прибытии пожарных из здания были эвакуированы по лестничным маршам 15 человек, из них звеном газодымозащитной службы с помощью маски самоспасатель – 8 человек, в том числе двое детей. В тушении пожара было задействовано 6 единиц техники, 12 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда Первоуральска, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Местная жительница Юлия рассказала «Новому Дню», что незадолго до возгорания в доме происходили некие сбои в работе электричества. «В 6:45 начали моргать лампочки. В некоторых квартирах начали взрываться зарядные устройства. У одной соседки взорвался роутер, у другой соседки бесперебойник задымился, потом сразу отключили электричество. На Ватутина, 30, недели две назад заморгало электричество, погорела бытовая техника. Буквально два-три дня спустя случился пожар. Там выдернули медную кабельную проводку в подвалах. Судя по разговорам коммунальщиков, у нас в доме произошло тоже самое», – рассказала собеседница агентства.

Мы обратились в администрацию Первоуральска за комментарием от коммунальщиков. В пресс-службе мэрии пообещали позже отправить информацию от ПМУП «ЕРЦ». На данный момент причина возгорания неизвестна.

Первоуральск, Владислав Тринько

Первоуральск. Другие новости 07.05.20

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