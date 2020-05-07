Работа курьеров стала «престижной», но на них жалуются в Роспотребнадзор

Профессия курьеров по доставке еды на дом в период самоизоляции стала более престижной, но граждане периодически жалуются на них в Роспотребнадзор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о росте популярности профессии заявил сегодня на пресс-конференции основатель группы компаний PRO Андрей Гончаров и предсказал, что она может стать еще более престижной.

Со своей стороны, главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Олеся Андреева сообщила, что жалобы от потребителей на доставщиков продуктов поступают систематически. Чаще всего люди жалуются, что у курьеров нет санитарных книжек, дезинфицирующих жидкостей, а также на несоблюдение температурного режима – горячие блюда приезжают совершенно холодными, а холодные – теплыми.

Андреева также напомнила, что все курьеры должны быть в медицинских масках, перчатках, иметь при себе жидкость для обработки рук. Оплачивать заказ лучше всего по безналичному расчету, чтобы курьер просто оставил заказ у двери, отошел от нее на полтора метра и позвонил заказчику, что его обед доставлен.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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