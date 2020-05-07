Фонд святой Екатерины передаст уральским медикам усиленные респираторы

В Екатеринбург прибыл дополнительный груз с гуманитарной помощью – 30 тысяч респираторов повышенной защиты для работы с инфицированными пациентами, а также 255 тысяч перчаток, 11 тысяч защитных костюмов и тысяча бесконтактных термометров на общую сумму 34 млн рублей. Приобрел так нужные уральским медикам средства индивидуальной защиты Фонд святой Екатерины на средства председателя совета директоров Русской медной компании (АО «РМК») Игоря Алтушкина.

«Фонд святой Екатерины находится в тесном контакте с министерством здравоохранения Свердловской области, чтобы оперативно реагировать на возникающие потребности. Средства защиты приобретены по обращению медицинских учреждений, так как они остро необходимы при работе с пациентами с подтвержденным диагнозом Covid-19», – подчеркнул директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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