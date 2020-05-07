9 мая по улицам Екатеринбурга проедет «Трамвай Победы» (ФОТО)

Впервые по Екатеринбургу будет колесить «Трамвай Победы». Об этом сообщают в пресс-службе ЦВО. Акция состоится 9 мая. В рамках мероприятия трамвайная платформа, оформленная в стиле фронтовых концертных бригад, проедет по центральным улицам города. Состав начнет свое движение в 11:00 от северного депо Екатеринбурга.

«Затем с улицы Луначарского платформа уйдет на проспект Ленина с двухминутной стоянкой на остановке «Площадь 1905 года». По ходу движения платформа проследует по улицам Куйбышева, 8 Марта, Титова, проспекту Космонавтов с разворотами на ЦПКиО им. Маяковского, площади Первой Пятилетки и станции «Вторчермет».

Завершит движение трамвайная платформа, посвященная тематике юбилейной годовщины Победы в Великой Отечественной войне около 15:30 – 16:00 в северном трамвайном депо», – передает пресс-служба ЦВО.

На импровизированной сцене платформы будут выступать артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Они исполнят знаменитые песни военных лет: «Смуглянка», «Белорусский вокзал», «Эх, путь-дорожка фронтовая» и прочитают стихотворения.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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