«Екатеринбург-Экспо» потратит 16 млн на рекламу четырех мероприятий

В Свердловской области, как и в других регионах России, отменены все массовые мероприятия. Однако одно из самых ресурсоемких для бюджета Среднего Урала предприятий продолжает тратить миллионы на рекламу концертов и выступлений. Речь идет об АО «Уральский выставочный центр», которое управляет выставочником «Екатеринбург-Экспо».

В конце марта, когда уже стало известно о введении ограничений на массовые мероприятия, компания под управлением экс-депутата Игоря Данилова разместила на госзакупках тендер на проведение четырех рекламных кампаний: для «Женского форума», КВН, выставки «Калибр» и открытия концертного сезона. Общая сумма контракта – 16 млн рублей. Интересно, что в обосновании максимальной цены заказчики из УВЦ написали, что в прошлом году смета на аналогичные услуги составила 6,7 млн рублей. Победителем конкурса стало ООО «Современные технологии продвижения» под руководством Екатерины Жиляковой – фирма и ранее проводила рекламные кампании для мероприятий выставочника.

Женский форум должен был пройти в конце мая этого года – еще в начале марта, до выхода указа губернатора и запрета мероприятий в Свердловской области, его продвигали без многомиллионных контрактов. Теперь же его перенесли на начало сентября. В сентябре пройдут и остальные мероприятия, указанные в контракте.

Согласно техзаданию, за 16 млн рублей подрядчик УВЦ должен будет разработать стратегию комплексного продвижения мероприятий через аккаунты выставочника в соцсетях (VK, Facebook, Instagram, «Одноклассники»), поисковых системах Yandex, Google и их рекламных сетях с момента заключения договора по 30.09.2020 года.

На этой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что запрет на проведение массовых мероприятий в стране будет снят в последнюю очередь. Бывший вице-преьмер Виталий Мутко говорил в интервью «Чемпионату», что массовые мероприятия могут быть запрещены в России до сентября: «Как во Франции». По сообщениям СМИ, массовые мероприятия запрещены в Швейцарии и ФРГ до конца лета 2020, в Испании власти рассматривают вопрос о продлении запрета до конца года.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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