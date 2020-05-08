К ветерану-имениннице в День Победы привезут крокодила Гену

Ветерана Великой Отечественной войны Лидию Плеханову, у которой завтра, 9 мая, день рождения, приедет поздравить крокодил Гена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал на пресс-конференции руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» Валерий Басай. По его словам, таким образом организаторы хотят сделать поздравление более позитивным. Он уточнил, что близкого контакта с ветераном не будет, скорее всего, ее поздравят с лестничной площадки, оттуда же для нее споют. «Торт уже подготовили, свечи, продуктовый набор, а с памятным подарком еще определяемся», – рассказал Басай.

Также он сообщил, что завтра волонтеры планируют объехать с поздравлениями и продуктовыми наборы 120-150 ветеранов. Все визиты пройдут со строгим соблюдением санитарных норм, чтобы не подвергать опасности здоровье пожилых людей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.05.20

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