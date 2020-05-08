Семь медработников госпиталя ветеранов войн заразились коронавирусом

У семерых сотрудников госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге обнаружен коронавирус. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. Он отметил, что медработники изолированы, продолжаются мероприятия по снижению уровня распространения.

Добавим, госпиталь ветеранов войн закрыт на карантин с конца апреля. «По распоряжению Министерства здравоохранения РФ госпиталь для ветеранов войн вынужден приостановить консультативные приемы в поликлинике и ввести режим карантина на территории медицинского учреждения для безопасности наших пациентов», – сообщается на сайте госпиталя. Карантин ввели после того, как стало известно о том, что результаты теста на Covid-19 одного из пациентов оказались положительными.

«Больница строилась давно и не рассчитывалась под инфекционную – те сотрудники, кто больше всего двигается по учреждению, взаимодействует с пациентами, заболели», – сказал «Новому Дню» руководитель госпиталя Олег Забродин. Сам он пояснил, что здоров – у него отрицательные тесты на Covid-19.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 08.05.20

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