Первый мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий отмечает 70-летний юбилей

Почетный гражданин Екатеринбурге, член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий сегодня отмечает юбилей. Уральскому политику исполнилось 70 лет.

Аркадий Чернецкий почти 18 лет руководил Екатеринбургом. В январе 1992 года он возглавил администрацию областного центра, в 1995 впервые выиграл прямые выборы мэра с результатом более 70% голосов. Впоследствии они трижды – в 1999, 2003 и 2008 годах – переизбирался на новый срок. За этот период Екатеринбург из закрытого промышленного города превратился в один из самых успешно развивающихся мегаполисов России. Чернецкий первым в стране инициировал принятие стратегического плана развития, который определил будущее Екатеринбурга на несколько десятилетий вперед. Также первый мэр уральской столицы внес значительный вклад в законодательную и нормативно-правовую базу местного самоуправления, был одним из инициаторов и участником разработки Устава Екатеринбурга. В 2010 году Аркадий Чернецкий покинул пост мэра и продолжил работу в Совфеде.

Сегодня сенатор уже принял поздравления от губернатора Евгения Куйвашева, спикера свердловского Заксобрания Людмилы Бабушкиной и нынешнего главы Екатеринбурга Александра Высокинского.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 08.05.20

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