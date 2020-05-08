На День Победы спасатели прогнозируют крупные лесные пожары и развитие половодья

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение: на большей ее части стоит аномальная жара, а в некоторых территориях – напротив, наступает пик весеннего половодья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, четвертый класс пожарной опасности объявлен в Алапаевском районе, городе Алапаевске, Талице, Каменском районе, городе Каменске-Уральском, Камышлове и Камышловском районе. В большинстве других территорий действует третий класс опасности. В связи с установившейся жаркой и сухой погодой количество очагов природных пожаров может увеличиться до 14-17 в восточных, южных, западных и в северных районах области. Не исключается возникновение крупных природных пожаров.

При этом некоторым другим территориям, наоборот, угрожает «большая вода». Например, в ближайшие дни в реках бассейна Тавды продолжится развитие половодья. Ожидается дальнейшее увеличение зоны затопления пойменных участков. В среднем течении реки Сосьвы в ее нижнем течении, в реке Лозьве и в Тавде возможны повышения уровней воды. В верховьях и притоках рек Сосьвы, в притоках рек Лозьвы может начаться формироваться пик весеннего половодья. В отдельных реках горных районов также возможны интенсивные подъемы уровней воды.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.05.20

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