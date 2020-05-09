Энергетики передали свердловским больницам реагенты для экспресс-тестов на коронавирус

Группа «Т Плюс» передала в больницы Екатеринбурга наборы реагентов для пяти тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Они позволяют определить наличие вируса в течение получаса.

Как сообщает информационный портал минздрава Свердловской области, всего в апреле было доставлено две партии. Первая поступила в Областную клиническую больницу №1 (ОКБ № 1). Вторая – в ОКБ № 1 и муниципальный клинико-диагностический центр в Екатеринбурге. Закупленные энергетиками реагенты российского производства с высокой точностью определяют наличие вируса в течение получаса. Такая возможность позволит выявлять бессимптомных больных и предотвратит неконтролируемое распространение инфекции. «Энергетики всегда готовы помогать тем, кто в этом нуждается. Сейчас от каждого из нас зависит – как скоро мы справимся с нашей общей бедой. И мы делаем все возможное, чтобы внести свой вклад в борьбу со смертельным вирусом», – сказал директор Свердловского филиала группы «Т Плюс» Владимир Бусоргин.

Доставленные в больницы реагенты помогут в короткий срок провести тестирование пациентов и сделать диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции более эффективной, – считают в минздраве.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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