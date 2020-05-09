В Свердловской области +121 заболевший коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области зафиксирован 121 новый случай Covid-19. Состояние 12 человек, находящихся в больнице, врачи оценивают как тяжелое.

За последние сутки, как и за предыдущие, больше всего случаев заражения – в Екатеринбурге. Из 121 заболевшего 93 – жители областного центра. Также диагноз подтвержден у жителей Артинского, Березовского и Бисертского городских округов, Верхней Пышмы, Арамильского городского округа, Артемовского, Ирбита, Полевского, Ревды, Первоуральска, Режа, Среднеуральска, Сухого Лога, Тугулыма, Туринского городского округа.

«Всего в регионе зафиксировано 1705 случаев заболевания коронавирусом. Состояние 12-ти госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, 31 – средней степени тяжести, остальных – удовлетворительное. Выписано 32 человека – всего уральские врачи вылечили 324 человека», – сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Добавим, что в России за сутки зарегистрировано 10817 новых случаев коронавируса.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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