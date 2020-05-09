На Урале сняли интерактивный фильм о Победе в уникальном формате

В Екатеринбурге сняли мини-сериал о войне, Победе и 4-х поколениях одной семьи в формате для смартфона.

«09-05-45» – это серия 5-минутных видеофильмов, представленных в формате вертикального сериала для мобильных устройств, в стилистике популярного поставщика видеоконтента Netflix.

«Это формат рассчитан на аудиторию 18 – 35 лет, самый удобный и привычный для этой возрастной группы.

Вертикальный экран телефона или планшета, формат, который мы видим перед глазами каждый день, с утра до вечера. Формат, который физически погружает зрителя в события.

Этот ход помогает подглядеть, что происходит в мире героев серии, сделать прошлое современным и понятным сегодня.

Идея скринлайфа – словно зритель смотрит на экран мобильного телефона 17-летнего мальчика, видит происходящее в экране его глазами.

Черно-белая историческая съемка Парада, фото из архива, снимки с описанием техники военных лет – в новом обрамлении выглядят актуально, словно новость в хронике или «строиз» друзей», – рассказали РИА «Новый День» создатели фильма.

Суть метода состоит в том, чтобы сократить дистанцию между современниками и ими, героями пленок прошлых лет.

В современную форму будет упаковано документальное содержание: подлинные фото, цитаты и видео.

«В нашем фильме мы «упаковываем» Историю и документалистику в форматы фейсбуков, мессенджеров и ютьюбов, и получаем концентрированную и увлекательную познавательную серию.

Каждая серия идет по пять – семь минут, сюжет построен вокруг мальчика, жителя Урала, Свердловской области, через которого мы рассказываем о происходящих событиях. 9 мая, придя на экскурсию в музей военной техники города Пышмы, он параллельно начинает «гуглить» в гаджете определенные факты – прорехи в своих знаниях», – говорят создатели фильма.

Линия сюжета протянута через 4 поколения: внук, отец, дед и прадед. Их всех, кроме родственных уз, связывает желание разобраться в истории.

«09-05-45» – это не номер телефона, и даже не дата. Это код, который «зашит» в каждом человеке, живущем в России. Этот «код» соединяет 4 поколения. И для каждого поколения он значит что-то свое. Наш фильм – попытка разгадать этот код. Попытка найти ту общую нить, что протянута сквозь 75 лет истории нашей страны. В разности взглядов найти то, что общее», – рассказывает режиссёр фильма Арина Охлопкова.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 09.05.20

В Екатеринбурге отгремел салют в честь Дня Победы – его устроили в ЦПКИО (ФОТО). / Екатеринбуржцы с балконов исполнили «День Победы»: «Бессмертный полк» прошел удаленно (ВИДЕО). / В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в зверском убийстве известного адвоката Янышева. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»