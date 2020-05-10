Уральский боец Петр Ян будет драться за титул чемпиона UFC

Сегодня в США состоялся турнир UFC249, где дрались действующий чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо и Доминик Круз. Победитель пары должен был встретиться с победителем другого поединка – 13 июня уральский боец Петр Ян из клуба «Архангел Михаил» должен был провести претендентский бой против Марлона Мораеса.

Однако выигравший Сехудо после сегодняшнего поединка заявил о завершении карьеры. После этого президент лиги Дана Уайт заявил, что следующий бой Петра Яна будет титульным.

«Это будет Петр Ян. Против кого? Организаторы выяснят это на следующей неделе», – цитирует Уайта издание MMA Fighting в своем «твиттере».

Сам боец сказал, что готов драться за пояс. «Я говорил, что мне неважно с кем драться, мне неважно, кто будет претендент. Мне важна сама цель, сам пояс. Я готов драться и не упущу эту возможность, свой шанс. Ждем информацию от UFC. Мы готовы лететь в любую точку мира, чтобы драться за этот пояс», – говорит боец клуба «Архангел Михаил».

Екатеринбург, Елена Сычева

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