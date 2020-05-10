В Свердловской области выявлено ещё 139 инфицированных коронавирусом нового типа

139 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа выявлено в Свердловской области за последние сутки. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеваемостью, всего в регионе с начала пандемии было выявлено 1844 случая инфицирования. Вылечено за все время 350 человек, смертность пока не изменялась и находится на уровне 3 человек.

В структуре выявленных за последние сутки случаев положительной реакции на Covid-19 преобладают жители Екатеринбурга (+95). Так же положительные тесты оказались у жителей Арамильского городского округа, Асбеста, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Заречного, Ирбита, Камышлова и Камышловского района, Красноуральска, Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Новоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сысертского городского округа.

Состояние 12 пациентов оценивается как тяжелое, 36 – средней тяжести, остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 10.05.20

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