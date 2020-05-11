Уральцы начинают собирать березовый сок

11 мая православная церковь отмечает день памяти святого мученика Максима.

Согласно народным приметам, с этого дня в деревнях начинали сбор березового сока. Первым сбором, самым полезным, отпаивали больных. Остальной сок заготавливали на зиму, делали из него квас.

Уральцы поддерживают традицию сбора березового сока до сих пор, несмотря на угрозу клещей и запрет ходить в лес в связи с необходимостью соблюдать самоизоляцию.

Лучшим соком считается тот, который добывается на открытых и хорошо освещаемых солнцем полянах – он прозрачный и сладкий. Самое благоприятное время для сбора сока – ночь. Как утверждают специалисты, к вечеру деревья, нагретые солнцем, остывают и вероятность сбраживания сока снижается.

Любители берегового сока также могут приобрести его в магазинах, в том числе в отделах здорового питания.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 10.05.20

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