В уральском этнопарке родились два северных олененка (ФОТО)

В этнопарке «Земля предков», посвященном единственному живущему в Свердловской области малому коренному народу – манси – за последние двое суток родились сразу два олененка.

Об этом рассказал «Новому Дню» создатель этнопарка Алексей Слепухин. Первая малышка появилась на свет у молодой важенки Тайи, хотя хозяева ожидали приплода сначала у ее старшей приятельницы, Янгки. Но Тайи успела первой. Во второй половине дня 9 мая сотрудники парка решали, как назвать ее дочку. «Поскольку шустрая родилась девица, то решили так и назвать. Но слова «шустрая» в языке манси нет, потому назвали Молях Аги («быстрая девочка»). Но про себя решили, что это серьезное имя, по паспорту. А так будем звать ее Моли», – рассказал Алексей Слепухин.

Второй олененок родился сегодня, 10 мая, около 17 часов. Имя ему еще не придумали. Его мама – старшая важенка, Янгка.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.05.20

В Свердловской области выявлено ещё 139 инфицированных коронавирусом нового типа. / Уральский боец Петр Ян будет драться за титул чемпиона UFC. / На Урале сняли интерактивный фильм о Победе в уникальном формате. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»