Число заболевших коронавирусом в Свердловской области приблизилось к 2000

В Свердловской области за последние сутки коронавирусом заболели еще 108 человек. Диагноз Covid-19 поставили жителям Екатеринбурга (46 человек), а также Артемовского, Верхней Салды, Верхотурья, Березовского, Кировграда, Нижнего Тагила, Новоуральска, Режа, Североуральска, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Красноуфимска, Кушвы, Алапаевска, Невьянска, Нижней Туры, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти и Туринского городского округа. Четыре случая – это подтвержденные случаи заражения вахтовиков из Мурманска, которые приехали большой группой и сейчас находятся на изоляции в санатории «Обуховский». По информации оперштаба, всего в регионе зарегистрировано 1952 случая заражения.

«Состояние 13 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37-ми – как средней степени тяжести, остальных как удовлетворительное», – сообщили в оперштабе региона.

Отметим, что выздоровели всего 390 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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