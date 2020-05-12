На следующей неделе в Екатеринбурге отключат горячую воду – начинаются опрессовки

В Екатеринбурге и Верхней Пышме начинаются опрессовки со следующей недели. Об этом сообщил в своем фейсбуке министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В этом году гидравлические испытания в уральской столице пройдут в три этапа. Первый начнется 18 мая и продлится до 21 мая. Второй запланирован на 29 июня – 2 июля, а последний – с 3 по 6 августа.

«Отключение водоснабжения на период проведения опрессовок не планируется, однако этого могут потребовать возникшие в результате испытаний аварии», – сообщил министр, но, как правило, в домах воды во время опрессовок все равно нет.⠀

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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