На Среднем Урале оборот фальшивок вырос на 75%

В Свердловской области активизировались фальшивомонетчики – за год поддельных банкнот обнаружилось на 75% больше, чем за прошлый период. Из оборота всего изъяли 154 банкноты. Практически все фальшивки номиналом 5 000 рублей, 134 штуки. За год их стало больше почти в два раза. Популярность липовых тысячных купюр снизилась на четверть, удалось обнаружить 14 штук. Такая тенденция характерна и для России в целом: большая часть выявленных на территории страны подделок распределяется между номиналами 5 000 рублей (8 632 штуки) и 1 000 рублей (1 893). Фальшивых пятисотрублевок нашли 3 штуки, 2 000 – две, а еще удалось обнаружить одну поддельную монету. Еще на территории региона обнаружили 7 фальшивых долларовых купюр. Чаще всего подделки находятся в выручке предприятий торговли, общественного питания и АЗС.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления Банка России, чаще всего фальшивомонетчики подделывают банкноты номиналом 5 000 рублей образца 1997 года, не модифицированные. Подделать банкноты, выпущенные с 2010 года, сложнее, на них усиленный комплекс защиты.

«Важно знать хотя бы некоторые признаки подлинности – видимые или выявляемые на просвет, на ощупь, при наклоне. Самостоятельно проверять нужно не менее трех из них каждый раз, когда банкнота попадает вам в руки, Например, водяные знаки не могут быть слишком четкими, они должны иметь плавные переходы светлых и темных тонов. Металлизированная ныряющая нить с цифрами номинала должна входить в бумагу неровно: ровные, одинаковые границы «ныряния» нити свидетельствуют о том, что банкнота – фальшивая. У подлинной купюры надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» должна быть рельефной, воспринимаемой на ощупь», – дала совет ведущий эксперт по исследованию денежных знаков Уральского ГУ Банка России Наталья Завьялова.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 12.05.20

На следующей неделе в Екатеринбурге отключат горячую воду – начинаются опрессовки. / Глава транспортной прокуратуры Урала Герасименко подал в отставку спустя четыре месяца после назначения. / В Екатеринбурге арбитражные суды начали работать в штатном режиме. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»