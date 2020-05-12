На Урале лось устроил купание рядом с рыбаками (ВИДЕО)

В Свердловской области все чаще видят лосей неподалеку от городов – из-за режима самоизоляции и, как следствие, уменьшения транспортного потока, животные стали смелее.

Лось купается в реке

Житель поселка Старопышминска Березовского района Никита Савельев снял купание молодого лося в реке Пышме. Сам автор видео пришел на берег, чтобы порыбачить. Животное не испугалось людей – и даже попыталось подплыть поближе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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