Тесты на антитела к коронавирусу будут проводить не раньше конца мая

В Екатеринбурге и Свердловской области частные лаборатории не готовы проводить тестирование на выявление антител к коронавирусу из Китая. По крайней мере, пока. «Точной даты назвать невозможно, надо ориентироваться на конец мая», – сказал в ответ на вопрос «Нового Дня» руководитель лабораторных проектов федеральной сети лабораторий «Ситилаб» Александр Соловьев.

По предварительным данным, стоимость анализа будет начинаться от полутора тысячи рублей.

Напомним, ранее агентство сообщало, что ученые из России уже разработали тест на антитела. Росздравнадзор еще 30 апреля выдал лицензию на систему, которую создали ученые из НМИЦ гематологии и Институту молекулярной биологии. Однако, по словам Соловьева, скорее всего, до частных лабораторий эти наборы реагентов пока не дойдут. «В продажу эти наборы не поступали. Есть предположение, что их, в первую очередь, в госучреждения здравоохранения направят. Если говорить о коммерческих лабораториях, то мы ожидаем зарубежные диагностические наборы – из Италии, Китая. Есть целый ряд производителей, которые готовы пройти путь регистрации своих наборов для коммерческого использования», – уточнил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 12.05.20

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