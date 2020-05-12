В ПФ рассказали, как получить 10 тысяч рублей на ребенка

Уже с 1 июня семьи, где есть дети от трех до 16 лет, смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

В департаменте информполитики Свердловской области со ссылкой на заместителя управляющего отделения Пенсионного фонда России по Свердловской области Ольгу Шубину рассказали, что выплаты полагаются на детей, которым исполнится 16 лет не раньше 1 июля 2020 года. Для получения выплаты необходимо, чтобы родители и дети являлись гражданами Российской Федерации.

«Одному из родителей необходимо обратиться в Пенсионный фонд России по Свердловской области с заявлением о предоставлении единовременной выплаты в любое время до 1 октября. Заявление о получении единовременной выплаты можно направить в форме электронного документа на «Едином портале государственных и муниципальных услуг» с 12 мая. Заявление также можно подать через клиентские службы территориальных органов пенсионного фонда или МФЦ только по предварительно записи. Записаться можно через сайт ПФР, либо по телефону «горячей линии» 286- 78- 01», – рассказала Ольга Шубина. В ПФР по Свердловской области подчеркнули: для получения выплаты достаточно только заявления.

«Дополнительных справок не нужно. Также не важен уровень дохода семьи и наличие работы. Мера поддержки распространяется на все семьи с детьми от 3 до 16 лет», – отметила Ольга Шубина. Средства начнут поступать с 1 июня 2020 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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