Мэрии Екатеринбурга понадобится 100 лет, чтобы обеспечить льготников квартирами

В Екатеринбурге 11 тысяч семей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Из них в 2019 году только 92 семьи получили квартиры по государственным программам. Об этом сообщила депутатам комиссии по городскому хозяйству руководитель жилищного комитета мэрии Екатерина Галышева.

По словам чиновницы, новое жилье получили 49 семей ветеранов и инвалидов войны и 19 семей военнослужащих, уволенных в запас. Квартиры были предоставлены за счет бюджетных средств всех уровней – федерального, областного и городского. Муниципалитет в прошлом году выделил 12 миллионов рублей, на эти деньги было приобретено 18 жилых помещений.

Депутаты заявили, что такими темпами госпрограмма по улучшению жилищных условий растянется на сто лет. «Все верно», – согласилась Екатерина Галышева. Тогда народные избранники поинтересовались, как распределяются квартиры из муниципального фонда после смерти жильцов.

Замглавы по вопросам ЖКХ Владимир Гейко отметил, что на сегодняшний день в муниципальном фонде Екатеринбурга находится порядка 1,2 миллиона квадратных метров жилья. Это неприватизированные квартиры, в которых живут граждане по договорам соцнайма. По выморочным квартирам муниципалитет ведет судебно-претензионную работу (например, объявляются наследники, которые не успели оформить на себя жилье в срок). За 2019 год было подано 96 исков, и 48 квартир «вторички» освобождено по решению суда, сообщил Гейко. Это жилье передается в городское управление ЖКХ для проведения ремонта. Затем отремонтированные помещения по решению районных администраций распределяются и льготникам, которые стоят в очереди на жилье, и переселенцам из аварийного жилья.

Сейчас в Екатеринбурге стоит больше сотни пустующих муниципальных квартир, которые нуждаются в ремонте, сообщил вице-мэр.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 12.05.20

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