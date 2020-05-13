Уралец прислал знакомому в СИЗО чернослив, фаршированный наркотиками

Сотрудники СИЗО № 3 Нижнего Тагила пресекли передачу арестованному наркотиков, которые его знакомый спрятал в посылке с черносливом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, посылка предназначалась 37-летнему арестованному, которого обвиняют в грабеже. Сотрудники СИЗО изъяли 16 свертков с порошком, предположительно наркотическим, спрятанным ухищренным способом в черносливе. Материалы переданы в МУ МВД России «Нижнетагильское» для проведения проверки.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Нижний Тагил. Другие новости 13.05.20

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