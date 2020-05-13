На Урале из-за жары проснулись комары – они могут быть устойчивы к репеллентам и фумигаторам

В Свердловской области появились комары – кровососущие насекомые в этом году проснулись и стали досаждать людям раньше обычного. Это связано с теплой погодой. Обычно в Екатеринбурге комары просыпаются в конце мая или начале июня. Например, в 2018 году обработку от этих насекомых перед Чемпионатом мира по футболу в уральской столице проводили только в начале июня, когда их еще не было.

«Из-за довольно сильного потепления насекомые повылуплялись из яиц довольно быстро. Поэтому может казаться, что их больше обычного, но аномалии никакой нет – как правило, комары начинают быть активны, когда ночные температуры не падают ниже 10 градусов, а если еще теплее, как сейчас, то для них это еще более комфортные условия», – сказал «Новому Дню» биолог Никита Самарцев.

В некоторых пабликах в соцсетях при этом опасаются, что комары могут переносить коронавирус и заражать им людей при укусе, однако специалисты отмечают, что такой вероятности не существует. Самое большее, чем страшны уральские комары – это местные аллергические реакции на белки в слюне насекомых и бессонница, вызванная комариным писком.

При этом лучшая защита от комаров – это противомоскитная сетка, поскольку насекомые вырабатывают устойчивость к инсектицидам, известным как пиретроиды (это и различные спреи, и электрические нагреватели с противокомариной жидкостью или пластинами). Это выяснила группа ученых еще в 2017 году, проводя эксперимент – человека обрызгивали различными репеллентами или надевали на руку защитные браслеты (которые постепенно выделяют отпугивающие насекомых вещества) и отправляли в помещение с комарами. «Мы обнаружили, что распыляемые репелленты, содержащие диэтилтолуамид (известно как ДЭТА, – прим. ред.) и п-ментан-3,8-диол (масло лимонного эвкалипта), обладали самой высокой эффективностью в борьбе с комарами по сравнению с репеллентами с другими ингредиентами. Из пяти носимых устройств, которые мы тестировали, только то, которое выпускает метофлутрин, значительно уменьшил количество привлекаемых комаров. Цитронелла не имела никакого эффекта», – говорится в публикации в научном журнале Oxford Academic.

Екатеринбург, Елена Сычева

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