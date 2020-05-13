Назван регион УрФО, где коронавирус распространяется быстрее всего

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сделал расчет скорости распространения Covid-19 в регионах Урала, в частности, в Свердловской и Челябинской областях.

«Об эпидемии внутри региона, как и в стране в целом, можно судить по нескольким показателям. Один из них – выход на плато, то есть когда в течение продолжительного времени число новых случаев остается на одном уровне. После этого вспышка инфекции идет на спад, – объяснили в ИЦК. – Другой метод – изучение скорости прироста новых случаев. Для этого используют так называемый показатель удвоения, то есть определяют, за какое количество дней число выявленных случаев увеличивается вдвое. Чем меньше эта цифра, тем более стихийно распространяется вирус. В Италии в худшие периоды показатель удвоения составлял всего один день и меньше».

Сейчас в Свердловской области, по данным ИКЦ, удвоение числа больных происходит раз в восемь дней, а еще неделей ранее скорость распространения была выше – раз в пять дней число заболевших вырастало в два раза. Такую динамику сейчас демонстрирует Челябинская область – это худший показатель в УрФО, удвоение на Южном Урале происходит раз в пять дней. В остальных регионах Уральского округа – раз в восемь дней или реже.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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