Эксперты: спустя 20 лет полпреды остаются «маршалами Кремля»

Сегодня, 13 мая 2020 года, исполнилось ровно 20 лет с тех пор, как Владимир Путин вел институт своих полномочных представителей в федеральных округах. За эти годы «вертикаль власти» существенно окрепла, и некоторые заговорили о том, что, возможно, необходимость полпредов сегодня не так очевидна. Но опрошенные «Новым Днем» эксперты так не считают.

Политтехнолог Андрей Перла напомнил «Новому Дню», что институт полпредов в федеральных округах был создан тогда, когда президент не был вполне уверен в губернаторах, в регионах были законы, которые «не бились» с федеральными, и в этом случае существовала острая необходимость в «оке государевом», или генерал-губернаторе, и тогда ими становились личности масштаба Сергея Кириенко.

«Но теперь, когда губернаторы стали послушными, у некоторых возникло ошибочное мнение, что полпреды больше не нужны. Но как человек, который там работал, я скажу, что это не так. Работа полпредов – только на 10 % публичная, а на 90 % – непубличная, – считает Перла. – Прежде всего это контроль за исполнением решений и распоряжений президента. Это отнимает очень много сил и времени. К тому же у каждого полпреда есть свои особые задачи. На Северном Кавказе это – Чечня и Ингушетия. В УрФО – координация тюменской матрешки и не всегда простая ситуация в Свердловской области. Те, кто работает там сейчас, сказали бы вам гораздо больше, если бы, конечно, захотели. А сейчас, в условиях кризиса, просто посмотрите – кого показывают по телевизору рядом с президентом на совещаниях. Полпредов показывают очень часто. Их контрольные функции имеют решающее значение. Плюс это крайне важный кадровый резерв. Их можно назвать маршалами, у которых сейчас нет своих армий, но они еще обязательно будут».

Руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин полагает, что для полпредов и сегодня актуальна их основная функция – представителя верховной власти. «Это можно увидеть и по нашему Уральскому федеральному округу. Наш округ – один из системообразующих, округ – донор, и важность поставленных перед ним задач такова, что ее сложно переоценить. Управлять такими большими территориями крайне сложно, поэтому работа полпредов требует сильных, штучных фигур. Возьмем для примера деятельность Юрия Трутнева, нашего соседа из Пермского края. Или нашего полпреда Николая Цуканова. Это сильный управленец, прошел все стадии – был и мэром, и губернатором. Ему все эти ипостаси понятны изнутри. Да, мы можем сказать, что периодически возникают разные дискуссии о необходимости института полпредов, но это часто делается просто ради хайпа и популизма. Полномочный представитель федеральной власти – проводник позиции государства. Подобрать фигуры такого масштаба, соответствующие всем требованиям, очень непросто. Но по меньшей мере два таких примера я назвал».

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 13.05.20

В Свердловской области с 19 мая откроются торговые центры, уличные кафе и парки. / В Екатеринбурге запущен первый фонтан, на очереди – остальные (ФОТО, ВИДЕО). / Назван регион УрФО, где коронавирус распространяется быстрее всего. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»