Число ДТП с участием водителей такси возросло на 70%

С начала 2020 года в Свердловской области в Свердловской области возросло почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал на пресс-конференции начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Кисляков. По его словам, в пяти ДТП с участием таксистов погибли два человека, семь получили травмы. При этом многие водители такси не имеют специальных разрешений на перевозку пассажиров, их автомобили не имеют отличительных знаков. Сотрудники ГИБДД выявили уже 52 подобных случая и продолжают работу.

Алексей Кисляков заявил, что инспекция пытается наладить работу с крупными агрегаторами такси, чтобы частники, не имеющие разрешения на перевозку пассажиров, не могли работать в этих системах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.05.20

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