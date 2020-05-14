Девушка записала обращение к министру Мурашко после смерти матери, которой дважды отказали в госпитализации: «У нее не коронавирус, куда мы ее» (ВИДЕО)

Жительница города Березовского в Свердловской области Елена Праведникова записала видеообращение к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. Несколько дней назад у нее умерла мама – женщина в муках провела несколько дней дома, поскольку врачи отказывались ее госпитализировать.

«Врачи скорой помощи города Березовского и Центральной городской больницы халатно и жестоко убили мою маму. 20 апреля мы вызвали скорую помощь, мама жаловалась на почечные колики, на что врачи скорой помощи посмеялись, не поверили ей, что такого быть не может – что если бы это была правда, то она бы по полу каталась и не ходила», – рассказала Елена.

Женщине выписали лекарства, но ей становилось все хуже, через несколько дней ей вновь вызвали скорую. «Врачи очень долго расспрашивали маму, сделали ЭКГ, померили сахар, выписали опять какие-то таблетки. Мы с папой настаивали на госпитализации, чтобы ее обследовали, на что врачи ответили, что если б у нее был коронавирус, ее бы забрали: «А так – куда мы ее?». Поставили какой-то укол, после чего они уехали», – сказала Елена.

У женщины начали отказывать руки и ноги, родные носили ее на руках в туалет. Подруга Елены из медучреждения подсказала, что при третьем вызове скорой отказать в госпитализации не имеют права. Но, по словам девушки, ей пришлось настаивать на том, чтобы маму все же забрали в больницу. «Скорая ехала 3,5 часа. Я звонила трижды, чтобы напомнить, что маме очень плохо. Диспетчер отвечала, что суббота – работает одна бригада, – рассказала Елена. – Опять начали расспросы, врач зацепился за то, что мама 24 года назад болела раком. Но она выздоровела, победила эту болезнь. Врач начал говорить про метастазы в позвоночнике, руки и ноги отнялись из-за этого, и сказал, что рак победить невозможно».

Девушке и ее отцу пришлось умолять врачей забрать мать в больницу, а после – искать соседей, кто поможет спустить ее на носилках в больницу. «У больницы мы ждали и стояли, пока врачи разберутся между собой, в какое отделение ее отправить. Время шло. Договорились, что поместят ее в терапию. Ее поместили в полукабинет-полукоридор. Там были три женщины, похожие на базарных бабок, они стали предъявлять претензии, почему мы тянули, и им теперь придется сидеть до утра. Затем врачи копались в бумажках и придумали диагноз», – сказала Елена, к видео она приложила аудиозапись разговоров медработников, которые действительно обсуждают, какой диагноз поставить и как опрашивают в очередной раз ее маму.

По словам девушки, в итоге матери решили сделать рентген легких, а в УЗИ почек отказали, сославшись на поломку оборудования. «Мы еще два с половиной часа были в этом помещении, они потеряли документы от скорой, медработникам было важнее заполнить отчетность, чем лечить человека. Мама уже взмолилась, чтобы ее отвезли в палату и поставили обезболивающее, на что врач стала кричать, что она так бы и сделала, но ее отвлекают другие», – рассказала девушка.

Потом у матери Елены стала нарушаться речь. Лишь после двух часов ночи ее положили в палату и поставили анальгин. Женщина не спала из-за боли. «К утру я заметила, что она уже вся синяя, у нее были синие губы, синие руки, грудь, все тело было ледяное. Я позвала врачей, они сказали, что нужно направить ее в интенсивную терапию – мы были на четвертом, а оно на первом. Так мы даже не могли поднять маму с кровати на каталку, которая выше кровати – мне пришлось самой поднимать ее с помощью медсестер. В нашей больнице нет абсолютно никаких условий. Ничего не приспособлено к больным», – сказала Елена.

Утром ее мама умерла – все происходило на глазах девушки, которая слышала крики матери. «Я забежала в палату и увидела там уже не свою маму, а кричащий труп. Она кричала, ей было очень больно, но никто ничего не сделал, никто не помог. Врачи пытались обезболить якобы онкобольного человека, хотя нужно было оперативное хирургическое вмешательство, потому что у мамы был всего лишь камень в мочеточнике. Сейчас такие болезни спокойно лечат – и человек живет дальше. У мамы не было никакой тяжелой болезни, никакого рака. Врачи просто наблюдали, как умирает моя мама», – сказала она.

По ее словам, патологоанатом сказал ей, что ее мама сама поставила себе правильный диагноз – почечные колики, и если бы врачи первой скорой обследовали ее, женщина бы выжила. «Вместо почки у мамы был мешочек с гноем, произошло заражение крови, сепсис, от него мама скончалась. Я хочу сказать, что коронавирус не отменяет остальных болезней. Все осталось, как и было. Люди нуждаются в лечении от обычных болезней. Михаил Альбертович, прошу вас разобраться в сложившейся ситуации и выделить бюджет для модернизации нашего медгородка», – обратилась она к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

В оперштабе Свердловской области не стали комментировать ситуацию и не ответили на вопрос «Нового Дня», действительно ли существует предписание не госпитализировать пациентов, у которых не коронавирусная инфекция, в Березовскую ЦРБ. Также ранее наше агентство задавало оперштабу вопрос, когда будет возобновлена плановая медицинская помощь – ответа тоже не поступило.

Зато утром оперштаб распространил циничное в текущих условиях обращение губернатора Евгения Куйвашева. «Мы должны подходить к здоровью человека как к главной жизненной ценности, формируя в обществе соответствующие поведенческие модели», – цитирует главу региона оперштаб.

Главный врач Березовской ЦГБ Станислав Кан прокомментировал ситуацию «Новому Дню» следующим образом: «Мы приносим соболезнования семье умершей, в настоящий момент проводится внутренняя проверка, проверка минздрава Свердловской области, документы переданы в Следственный комитет по Березовскому городскому округу, по результатам проверки будут приняты решения».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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