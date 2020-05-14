В Свердловской области умер еще один пациент с коронавирусом

В Свердловской области за последние сутки заболели коронавирусом еще 64 человека, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Итого диагноз Covid-19 с начала распространения заболевания в регионе поставлен 2 362 пациентам.

Из новых заболевших – 36 екатеринбуржцев, остальные – жители Артемовского, Арамильского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхотурья, Камышлова, Красноуральска, Новоуральска, Полевского, Североуральска, Невьянска, Сысертского и Талицкого городских округов. Также вирус подтвержден у двух вахтовиков из Мурманской области, которые находятся в санатории «Обуховском».

«Состояние 19 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 49 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное», – сообщили в оперштабе Свердловской области.

За сутки пополнилась печальная статистика по умершим с коронавирусом – скончался еще один человек. Вирус унес жизни уже четырех свердловчан, уточнили в ИЦК. «Речь идет о возрастном пациенте, госпитализированном в связи с осложнениями хронических заболеваний», – сказали в региональном оперштабе.

За сутки выздоровели 40 человек, по данным региональных властей. По сведениям ИЦК, выписаны из больниц 74 человека.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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