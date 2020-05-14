В Екатеринбурге BMW сбил 15-летнего школьника, выезжая со двора (ФОТО)

Сегодня утром в одном из дворов в Верх-Исетском районе автомобиль BMW-X3 сбил 15-летнего подростка. Мальчик вышел на дорогу из-за припаркованной машины, водитель едва успел его заметить. Иномарка резко затормозила, но нога ребенка попала между передним правым колесом и крылом машины. Подросток упал и ударился головой об асфальт. С переломом голени и закрытой черепно-мозговой травмой он был доставлен в больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу, ДТП случилось в 9 часов утра напротив дома № 49 по улице Татищева. Пострадавший школьник рассказал полицейским, что шел к репетитору за учебниками и не заметил двигающийся автомобиль. За рулем BMW находился 53-летний мужчина, его водительский стаж составляет 25 лет. С его слов, он двигался по сквозному дворовому проезду со скоростью примерно 20 километров в час и заметил пешехода в последний момент, когда тот неожиданно появился с правой стороны из-за машины.

На место аварии выезжал лично начальник Госавтоинспекции Екатеринбурга Вадим Буйдалин. Полицейские провели замеры и составили процессуальные документы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В ГИБДД отметили, что с начала 2020 года в Екатеринбурге уже случилось 27 аварий с участием детей. По причине собственной неосторожности травмы получили шестеро несовершеннолетних, когда переходили дорогу в неположенном месте или выбегали на проезжую часть из-за припаркованного транспорта.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 14.05.20

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