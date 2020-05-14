«Уральские авиалинии» дарят медикам скидку 50% на авиабилеты

«Уральские авиалинии» решили поддержать врачей и всех медицинских работников, ведущих борьбу с Covid-19. Авиакомпания предлагает им оформить специальный промо-код, который дают скидку 50% при покупке авиабилетов на вылеты с 18 по 31 декабря 2020 года. Скидка будет действовать на все направления маршрутной сети перевозчика.

Как пояснили в пресс-службе авиакомпания, чтобы воспользоваться промо-кодом, необходимо стать участником программы лояльности «Крылья». Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и получить доступ в личный кабинет по этой ссылке.

В личном кабинете нужно перейти в раздел «Обращения», выбрать тип заявки «Подтверждение статуса медработника», заполнить данные и прикрепить файл – справку с места работы из медицинского учреждения. Ответным письмом авиакомпания направит персональный промокод. Билеты по нему можно приобрести с 14 по 30 июня.

В пресс-службе также добавили, что промокод применятся только к тарифу и не распространяется на субсидированные билеты. Скидку можно использовать на официальном сайте авиакомпании, она действует только на один заказ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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