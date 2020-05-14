Рестораторы на низком старте – летние веранды они готовы открыть 19 мая, но ждут вводных от Роспотребнадзора

Накануне свердловские власти частично разрешили работу ресторанов и кафе – сейчас они работают в режиме доставки, а со следующей недели смогут открыться и летние веранды. Правда, как это будет, не вполне понятно. Рестораторы Екатеринбурга ждут вводных и разъяснений, на каких условиях они смогут снова принимать гостей, от Роспотребнадзора.

Как рассказали «Новому Дню» сразу несколько владельцев ресторанов, скорее всего, нужно будет выполнить ряд требований (пока известно только про одно – должно быть не меньше десяти квадратных метров на одного посетителя), а также сообщить в надзорные органы о своем намерении возобновить работу.

«Вводные мы ждем в ближайшее время, пока нет информации и документов – соответственно, юристы не могут нам сказать, сможем мы работать или нет. Но надеемся на это и ждем. Если все будет хорошо, то откроем обе веранды – и Mio, и Metis. Торговые залы будут закрыты, потому что ресторанам пока не разрешено работать. Сократим количество посадочных мест, будем выдавать средства защиты гостям, персонал будет работать в масках и перчатках», – сказала хозяйка ресторанов Лейла Джатдоева, уточнив, что летник Metis уже смонтирован, а работы на веранде Mio ведутся.

Во вторник, 19 мая, готова открыться «Веранда счастья» ресторана «Хмели-Сунели». Предварительно там уже можно бронировать столики, однако пока точно неизвестно, какие будут ограничения по числу гостей, по рассадке и по времени пребывания – решение будет принято руководством ресторана в ближайшее время.

Другой ресторан сети Resta Management– «Стейкхаус» – возможно, начнет работу в урезанном формате. Шеф-повар Михаил Аракелов ранее сообщал, что, возможно, на улице будет работать смокер – и люди смогут делать заказы, чтобы забрать блюда с собой.

В гастропабе Nota Bene тоже готовы открыться 19 мая. «Если, конечно, ничего не изменится. Указ вроде уже подписан, только СЭС пока еще, насколько известно, разрабатывает условия, поэтому как только мы их получим, станет ясно, будут ли ограничения по количеству гостей», – пояснили в заведении, уточнив, что предварительные брони уже готовы принять.

В ресторане «Лариса Ивановна» рассказали, что готовы открыть летнюю веранду хоть сейчас, но пока неясны вводные, необходимые для работы в новых условиях. «Мы ждем информации от Роспотребнадзора, пока брони не принимаем, скорее всего, будем знать во вторник, 19 числа, тогда же лучше и позвонить», – сказали там.

В ресторане Le Bourg 1905, который работает в торговом центре «Пассаж», пока только обсуждают возможное открытие летней веранды – слишком много условий, которые требуется выполнить. Там предлагают клиенту оставить номер телефона, чтобы перезвонить ему по поводу брони столиков позднее, когда будет ясность с возможным количеством гостей, рассадкой и т.д.

В пресс-службе Роспотребнадзора пока не ответили на вопрос «Нового Дня» о том, какие требования будут предъявляться к открытию летних веранд. Мы опубликуем ответ, как только его получим.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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