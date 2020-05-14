Разметку на дороги Екатеринбурга нанесут к августу

В Екатеринбурге нанесут разметку на все дороги города только к августу. Традиционно такие работы проводятся в мае-июле, в этом году корректировку внесла погода. Как рассказали в пресс-службе мэрии, из-за внезапно наступившего тепла работы начали раньше. Но сроки окончания ихпока не корректировались. В последнюю очередь разметка будет наноситься возле учебных заведений, чтобы ее точно было видно к началу нового учебного года.

Как сообщал ранее начальник участка МБУ «Центр организации дорожного движения» Максим Митюхляев, обновление маркировки стартовало с центральной части города. Работает на весь город семь бригад. Они нанесут свыше 220 тысяч квадратных метров дорожной разметки, из них 40 тысяч – с применением термопластика, который держится дольше обычной краски.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 14.05.20

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