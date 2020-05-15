В Академическом районе стартовала программа льготной ипотеки под 4,7%

Покупатели квартир в Академическом теперь могут воспользоваться семейной ипотекой с господдержкой по минимальной за всю историю кредитования ставке от 4,7%. Такую льготную программу предлагает «Сбербанк» для приобретения готового и строящегося жилья в новых кварталах района.

Необходимым условием участия в программе является рождение второго и последующего ребенка в период с 2018 по 2022 год. Первоначальный взнос при покупке составляет от 20%, сумма кредита – до 6 миллионов рублей, срок – до 30 лет. Подать заявку на оформление ипотеки и получить одобрение можно в онлайн-режиме с помощью сервиса «ДомКлик» от Сбербанка, который также обеспечивает проверку, оценку и регистрацию сделки. При необходимости для подписания документов возможен выезд сотрудников банка к покупателям на дом. Схема онлайн-сделок компанией-застройщиком отработана уже неоднократно. Там отмечают, что только за последнюю неделю количество заявок на оформление льготной ипотеки с господдержкой увеличилось вдвое.

«Семьям с двумя и более детьми, а таких среди наших покупателей около 20%, как правило, интересны многокомнатные квартиры. Сегодня такие варианты представлены в Преображенском квартале, кварталах «Близкий», «Девятый» и европейском квартале Eleven. Выбор широкий: от компактных и максимально функциональных до просторных, в том числе двухуровневых квартир площадью до 300 квадратных метров. Так что подобрать жилье сможет любая семья», – прокомментировал заместитель гендиректора АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Павел Петриченко.

В пресс-службе компании отмечают, что в районе с момента его основания большое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры. Этот подход реализован и в новых кварталах. Так в Преображенском уже работает детский сад и формируется парк, в Близком – открыт детский сад, второй – строится, также в 2020 году в этом квартале начнет работать школа. В квартале «Девятый» строится школа, проектируются два детских сада, а рядом располагаются будущие объекты Универсиады – Академия тенниса и Дворец дзюдо. В европейском квартале Eleven запланировано строительство двух детских садов и спортивно-оздоровительного комплекса.

В числе партнеров застройщика есть и другие ведущие российские банки. В частности программа субсидирования ипотеки для молодых семей на покупку жилья в Академическом также действует у банка ВТБ и Газпромбанка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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