Еще один свердловчанин умер от коронавируса

В Свердловской области за последние сутки подтвердили еще 104 случая коронавируса. Таким образом в регионе всего подтверждено 2 466 случаев.

По данным регионального оперштаба, состояние 17 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 64 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что еще один свердловчанин умер от этого заболевания – это пятая смерть от вируса в регионе. Всего в России заразились более 10,5 тысяч человек, скончались 113 человек.

Инфографика предоставлена ИЦК

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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