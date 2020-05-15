Бизнес-тренер матом и неприличными жестами прогнал таксиста от офисника (ВИДЕО)

В центре Екатеринбурга возле офисного дома «Суворов» один из арендаторов устроил перепалку с таксистом, припарковавшимся возле шлагбаума.

Автохам прогнал таксиста

Водители, которых вызывают обитатели офисной высотки, часто встают на этом месте, причем не перегораживая проезд. Однако герою ролика таксист из Uber чем-то помешал. «Мы сначала услышали очень громкие крики – мат на всю округу стоял. Потом увидели в окно, что этот водитель бросил свою машину сразу после шлагбаума, уже заехав на территорию «Суворова», и пошел доказывать таксисту, кто тут хозяин. Причем у шлагбаума всегда в рабочее время стоят охранники, и если кто-то паркуется так, что мешает проезду, они просят убрать автомобиль. Почему этот человек решил поорать, не очень понятно», – рассказывают очевидцы конфликта.

Примечательно, что в герое ролика они узнали бизнес-тренера, офис которого расположен в этом же здании.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.20

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