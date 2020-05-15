Горздрав: ясельную комиссию можно пройти без посещения врачей и прививок

Пройти ясельную комиссию для зачисления ребенка в детский сад в условиях пандемии коронавируса разрешили без прохождения врачей. Родителям необходимо просто принести документы в поликлинику. «Отсутствие какого-либо обследования или прививки не будет препятствием к зачислению в детский сад или школу», – рассказали в управлении здравоохранения Екатеринбурга.

«Врачебная комиссия в муниципальных поликлиниках для оформления ребенка в образовательные организации (ясельная комиссия) и до особого распоряжения будет проходить заочно, – рассказали в пресс-службе управления здравоохранения. – Документы принимаются администратором детской поликлиники или регистратором от законных представителей ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность».

Чтобы врачи разрешение на посещение детского сада родители должны принести в поликлинику пакет документов:

– свидетельство о рождении;

– полис обязательного медицинского страхования;

– медицинскую карту ребенка для поступления в детский сад и школу – форма 026/у (приобретается за счет средств родителей), в которой нужно самостоятельно заполнить титульный лист, указать номер участка, заполнить сведения о родителях;

– прививочный сертификат (приобретается за счет средств родителей).

Если ребенок наблюдается в платной клинике, либо обращался туда за помощью, также необходимо предоставить копии документов, обследований и диагнозов.

Врачи сами подготовят медицинскую документацию для зачисления ребенка в садик – на основании ранее проведенных обследований. В течение семи дней родителям сообщат, когда можно будет забрать документ.

«Отсутствие какого-либо обследования или прививки не будет препятствием к зачислению в детский сад или школу. Как только будут сняты все карантинные мероприятия, педиатры смогут дообследовать ребенка, если это необходимо, и провести необходимые исследования или вакцинацию», – заверили в горздраве.

Добавим, что распределение мест в детские сады в Екатеринбурге проходило на прошлой неделе. В ближайшее время родители должны будут предоставить в детсады документы, чтобы закрепить место за ребенком.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 15.05.20

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