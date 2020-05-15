Жителя Первоуральска принудительно госпитализировали по решению суда (ФОТО)

Сегодня в первоуральском суде состоялось заседание, на котором рассматривался вопрос о принудительной госпитализации зараженного коронавирусом местного жителя в бокс инфекционного отделения ГКБ № 40 Екатеринбурга на две недели (до 29 мая).

«Исполнение решения в части доставления гражданина возложено на ОМВД г. Первоуральска. Исполнение решения в части госпитализации в стационар медицинского учреждения гражданина возложено на Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Городская больница № 40. Кроме того, исполнение решения в части доставления гражданина возложено также на Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по свердловской области», – сообщает пресс-служба первоуральского суда.

Сегодня мужчина должен был общаться с участниками процесса по видео-конференц-связи, но он не вышел на контакт. Несмотря на это, решение суда было вынесено и подлежало немедленному исполнению. Потому сегодня же медики в сопровождении полицейских выехали за пациентом к нему домой. Его забрали и увезли в больницу.

По данным Shaytanka.ru, ссылающейся на свой источник, 30 апреля мужчина вернулся из командировки в другой регион. По приезде он сообщил медикам, что самоизолируется у себя в квартире, а его супруга в это время уедет жить в поселок Кузино. Женщина рассказала изданию, что у ее мужа взяли анализ на коронавирус еще 7 мая (тестирование проводило предприятие, где он работает). Только 13 мая приехали врачи и сказали, что и у супруги нужно взять анализ. Жительница Первоуральска заявила, что муж написал отказ от госпитализации. При этом семья до сих пор не знает результатов теста на коронавирус, и повторное тестирование мужчина не проходил.

«В горбольнице отметили, что 11 мая пришел подтвержденный анализ. 12 мая к мужчине пришел участковый терапевт – но врачу никто не открыл дверь. Медики звонили больному, объясняли, что заболевание опасное и нужно ехать в больницу, но мужчина отвечал нецензурной лексикой», – поясняют в пресс-службе больницы Первоуральска.

Глава Роспотребнадзора по Первоуральску Иван Хованов пояснил Shaytanka.ru, что первичный тест пациента подтвердили в лаборатории ведомства.

Первоуральск, Владислав Тринько

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