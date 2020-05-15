На Урале пьяный байкер с пьяным подростком-пассажиром врезался в ограждение (ФОТО)

Сегодня рано утром, около 06:25, на центральной набережной города Нижние Серги врезался в ограждение у реки водитель мотоцикла «Иж-Планета» 2001 г.р. с 14-летним пассажиром.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, и водитель, и подросток получили серьезные травмы и были доставлены в Нижнесергинскую ЦРБ. У них диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, закрытые переломы ног.

Выяснилось, что байкер находился в состоянии алкогольного опьянения, показания прибора – 0,352 мг/л. В отношении него составлен административный материал по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, он был без прав, и он, и его пассажир были без шлемов, а также нарушили режим самоизоляции. Более того, у 14-летнего подростка в крови тоже нашли алкоголь. Его законных представителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция Свердловской области призывает взрослых контролировать досуг своих детей, исключить возможность их доступа к ключам от транспортных средств, запретить управление без соответствующего права и навыков вождения. Поощрение и потакание грубым нарушениям ПДД РФ, особенно в части управления мотоциклом или мопедом без прав, либо в состоянии опьянения – это страшная ошибка, которая может привести к трагедии, резюмируют в ГИБДД.

Нижние Серги, Елена Владимирова

Нижние Серги. Другие новости 15.05.20

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