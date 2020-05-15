Основатель корпорации «Маяк» Владимир Коньков рассказал о расчетах с правительством за жилье для обманутых дольщиков

Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования спровоцировало скандал в строительной отрасли. Застройщик, который первым в регионе взялся решать проблемы обманутых дольщиков, не может получить долг с САИЖК – речь идет о корпорации «Маяк» и домах на улице Рощинской. За построенный жилой комплекс нужно доплатить ещё около 600 млн рублей.

История с домами на Рощинской в Екатеринбурге тянется еще с начала 2000-х, когда компания «Новый Град» привлекла средства 400 дольщиков и начала строительство пяти высоток общей площадью 68 тыс. кв. м. В 2009 году «Новый Град» обанкротился, объекты остались недостроенными, а будущие новоселы перешли в категорию «обманутые дольщики». В те времена это был самый крупный в Уральском регионе по количеству обманутых людей недостроенный жилой комплекс. Паника дольщиков «Нового Града» от месяца к месяцу нарастала, народ собирал митинги у стен администрации, начались разговоры о перекрытии дорог, назревал социальный взрыв. Проблема требовала срочного решения. И в конце 2011 года по просьбе областного правительства корпорация «Маяк» взялась за завершение строительства проблемного объекта. Это была инициатива основателя корпорации Владимира Конькова, который в то время был депутатом заксобрания Свердловской области. Как парламентарий он провел закон, который позднее был взят за основу федеральным правительством, – «Закон о защите обманутых дольщиков от недобросовестных застройщиков».

«Ко мне как к депутату приходили обманутые дольщики, просили помощи. Выслушать каждого – было мало, нужна была помощь не словами, а делами. Люди вкладывали в строительство своих квартир в Рощинском последние деньги, брали кредиты, а в итоге остались на улице со своими семьями. От «Нового Града» осталась пустая земля, пара котлованов и более 400 человек обманутых дольщиков. Я решил помочь людям – и мы взялись за решение вопроса. Все-таки 400 семей обеспечить бесплатно жильем – это чего-то стоит. И люди, кстати, жилье получили, и живут в своих квартирах. Корпорация «Маяк» этот проект закончила», – подчеркнул Владимир Коньков. По словам основателя корпорации, комплекс на ул. Рощинской построен, но правительство области недоплатило «Маяку» порядка 600 млн рублей.

«Изначально, кстати, по условиям банкротства проблема с дольщиками должна была решаться так: землю под недостроенными домами должны были продать и выплатить дольщикам по 30 тысяч рублей на каждого – и все. Но все понимали, чем это грозит, объект необходимо было достраивать. Правительство через САИЖК выделило на достройку 1 млрд 26 млн рублей. Отмечу, что из этих денег только порядка 140 млн рублей было потрачено на ликвидацию задолженности и банкротства «Нового Града», есть все подтверждающие документы. Также необходимо уточнить, что первый транш «Маяку» был переведен только спустя 8 месяцев после возобновления работ на стройке. Остальные транши переводились в период с 2012 по 2015 гг. А строить нужно было здесь и сейчас. Мало того, при выходе на строительную площадку выяснилось, что проект не соответствует современным требованиям, все проектные работы пришлось выполнять заново. Деньги нужны были незамедлительно. В итоге затраты на строительство в размере свыше 1,3 млрд рублей производились из средств корпорации «Маяк». А стоимость объекта составила 2 млрд 793,7 млн рублей, что подтвердила экспертиза. Так кто же финансировал остальную часть? Конечно, корпорация «Маяк». Нужно ли говорить о том, что и квартиры, передаваемые САИЖК, уходили в зачет дольщикам других проблемных строек. Платить за них САИЖК не планирует. А как можно – вложить менее 900 млн рублей, а получить объект общей площадью около 70 тыс. кв. м? Никак нельзя», – отмечает Владимир Коньков.

В ноябре 2019 года представители корпорации «Маяк» встречались с заместителем губернатора Валерием Чайниковым, обсуждался вопрос расчета за проблемный объект. По итогам в аппарат правительства ушло письмо, в котором сообщалось: после обращения к губернатору о компенсации затрат на строительство Минстрой рекомендовал подтвердить затраты, обратившись за заключением об оценке в Уральский региональный центр экономики ценообразования в строительстве «Уралэкономцентр». В выданном заключении подтверждались цифры, названные Владимиром Коньковым – стоимость строительства ЖК «Рощинский» составила свыше 2,7 млрд рублей. Первоначальное финансирование правительства в 2012-2015 гг. составило 1 млрд 28 млн рублей (за минусом 140 млн руб. на ликвидацию задолженности и банкротства «Нового Града», т.е. фактически на строительство приходилось порядка 886 млн рублей), на долю «Маяка» предполагались затраты в размере 1,3 млрд рублей.

Фактические затраты превысили планируемые суммы более чем на 600 млн рублей. В корпорации объясняют, что данная сумма является задолженностью перед поставщиками и подрядчиками за фактически выполненные работы по строительству жилого комплекса «Рощинский».

В обращении корпорации «Маяк» на имя губернатора подчеркивалось: «Учитывая вышеизложенное, просим Вас решить вопрос по расчетам за выполненные работы. Также сообщаем, что строители готовы принять в счет оплаты готовые квартиры во введенных домах на объекте, либо земельные участки под строительство жилья».

«Какие еще документы необходимо предоставить комиссии для подтверждения того, что все было выполнено в рамках закона, да еще и с привлечением собственных средств корпорации «Маяк», неизвестно. Когда будут выплачены более 600 млн рублей – тоже остается под вопросом. Важно и ценно одно, что свои обязательства перед обманутыми дольщиками «Нового Града» корпорация «Маяк» выполнила, люди получили свои квартиры и не остались на улице», – добавил Владимир Коньков.

Екатеринбург, Елена Иванова

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